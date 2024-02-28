Хендерсон-Стюарт Николас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хендерсон-Стюарт Николас

Место рождения

город Веллингтон, Новая Зеландия

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Хендерсон-Стюарт Дэвид

Мать: Хендерсон-Стюарт Анна Сергеевна

город Веллингтон, Новая Зеландия
Бракосочетание
?.06.2006

Жена: Хендерсон-Стюарт Пилар

город Веллингтон, Новая Зеландия
Рождение ребёнка
2007

Сын: Хендерсон-Стюарт Феликс

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар

город Веллингтон, Новая Зеландия
Рождение ребёнка
2008

Сын: Хендерсон-Стюарт Луи

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Хендерсон-Стюарт Дарья

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар

Рождение ребёнка
10.02.2011

Дочь: Хендерсон-Стюарт Ксения

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар

Рождение ребёнка
?.05.2012

Сын: Хендерсон-Стюарт N.

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар

город Веллингтон, Новая Зеландия
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