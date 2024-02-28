Хендерсон-Стюарт Николас
Место рождениягород Веллингтон, Новая Зеландия
Дата рождения1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
город Веллингтон, Новая Зеландия
Бракосочетание
?.06.2006
Жена: Хендерсон-Стюарт Пилар
город Веллингтон, Новая Зеландия
Рождение ребёнка
2007
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар
город Веллингтон, Новая Зеландия
Рождение ребёнка
2008
Сын: Хендерсон-Стюарт Луи
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Хендерсон-Стюарт Дарья
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар
Рождение ребёнка
10.02.2011
Дочь: Хендерсон-Стюарт Ксения
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар
Рождение ребёнка
?.05.2012
Сын: Хендерсон-Стюарт N.
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт Пилар
город Веллингтон, Новая Зеландия