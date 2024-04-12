Гуляев Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения18.08.1957
Дата смерти30.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1957
Рождение ребёнка
11.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.06.1987