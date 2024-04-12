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Гуляев Александр Максимович

Место рождения

Бурный, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.08.1957

Дата смерти

30.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурный, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бурный, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.06.1987
Бурный, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
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