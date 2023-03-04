Хорошавина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина Екатерина

Хорошавина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1878

Муж: Шихов Афанасий

Бракосочетание
23.04.1879

Муж: Хорошавин Осип Сидорович

в Димитриевской церкви Иосиф женился солдатом (31/23 2 брак вдова.)
Рождение ребёнка
15.05.1880

Дочь: Шихова Елена Осипова

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Осипова

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Екатерина Осипова

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Хорошавин Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пелагея Осипова

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович

Смерть
После 1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close