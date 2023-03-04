Хорошавина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1878
Муж: Шихов Афанасий
Бракосочетание
23.04.1879
в Димитриевской церкви Иосиф женился солдатом (31/23 2 брак вдова.)
Рождение ребёнка
15.05.1880
Дочь: Шихова Елена Осипова
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Осипова
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Екатерина Осипова
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хорошавин Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пелагея Осипова
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Сидорович
Смерть
После 1908