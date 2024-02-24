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Волженина Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 18.06.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1834 ст.

Сын: Волженин Козьма Львов

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Волженин Александр Львов

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1842

Дочь: Волженина Параскева Львова

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанова Татьяна Львова

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Рождение ребёнка
27.09.1846

Сын: Волженин Ерофей Львов

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Рождение ребёнка
16.08.1850

Дочь: Волженина Васса Львова

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Рождение ребёнка
26.01.1853

Дочь: Волженина Мелания Львова

Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Лев Фадеев

Смерть
Около 18.06.1854 ст.
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