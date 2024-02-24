Волженина Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиОколо 18.06.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1834 ст.
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Рождение ребёнка
1840 ст.
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Рождение ребёнка
07.02.1842
Дочь: Волженина Параскева Львова
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанова Татьяна Львова
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Рождение ребёнка
27.09.1846
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Рождение ребёнка
16.08.1850
Дочь: Волженина Васса Львова
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Рождение ребёнка
26.01.1853
Дочь: Волженина Мелания Львова
Отец ребёнка: Волженин Лев Фадеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волженин Лев Фадеев
Смерть
Около 18.06.1854 ст.