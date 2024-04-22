Гагарина (Мусина-Пушкина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1887
Бракосочетание
24.04.1911
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1282.
Рождение ребёнка
09.07.1912
Сын: Гагарин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гагарин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
21.11.1915
Сын: Гагарин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Гагарин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гагарин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Гагарин Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно