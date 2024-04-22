Гагарина (Мусина-Пушкина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Мусина-Пушкина) Мария Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1887

Отец: Мусин-Пушкин Александр Алексеевич

Мать: Мусина-Пушкина Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.04.1911

Муж: Гагарин Михаил Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1282.
Рождение ребёнка
09.07.1912

Сын: Гагарин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гагарин Михаил Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.11.1915

Сын: Гагарин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гагарин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гагарин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Гагарин Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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