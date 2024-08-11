Сафронов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева (Сафронова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Сафронова (Юдаева) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Сафронов Николай Петрович
Мать ребёнка: Сафронова (Юдаева) Анна Васильевна
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно