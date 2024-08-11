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Сафронов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1918

Отец: Сафронов Иван Семенович

Мать: Сафронова Варвара Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева (Сафронова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Сафронова (Юдаева) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова (Юдаева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Сафронов Николай Петрович

Мать ребёнка: Сафронова (Юдаева) Анна Васильевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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