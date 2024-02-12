Зангиева (Вострухина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зангиева (Вострухина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зангиев Хаджиумар Майрамович

Рождение ребёнка
04.04.1929

Сын: Зангиев Касполат Хаджиумарович

Отец ребёнка: Зангиев Хаджиумар Майрамович

Рождение ребёнка
24.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зангиев Хаджиумар Майрамович

Рождение ребёнка
04.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зангиев Хаджиумар Майрамович

Смерть
1994

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