Зангиева (Вострухина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1929
Сын: Зангиев Касполат Хаджиумарович
Отец ребёнка: Зангиев Хаджиумар Майрамович
Рождение ребёнка
24.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зангиев Хаджиумар Майрамович
Рождение ребёнка
04.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зангиев Хаджиумар Майрамович
Смерть
1994