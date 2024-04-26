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Ушакова Васса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ушакова Улита Андреевна

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ушаков Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ушакова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ушакова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ушаков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Степанович

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