Копьева Прасковья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопьева Прасковья Макарова

Копьева Прасковья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Копьева Офимья

Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Копьева Анна

Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1784

Сын: Копьевъ Степанъ

Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1788

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Копьевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьевъ Ефимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close