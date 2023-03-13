Копьева Прасковья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Копьева Офимья
Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Копьева Анна
Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
02.08.1784
Сын: Копьевъ Степанъ
Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
11.11.1788
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Копьевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Копьевъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьевъ Ефимъ