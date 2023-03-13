Копьевъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Копьева Офимья
Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Копьева Анна
Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
02.08.1784
Сын: Копьевъ Степанъ
Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
11.11.1788
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Копьевъ Тихонъ
Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно