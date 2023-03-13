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Копьевъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Копьевъ Максимъ

Мать: Копьева Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Копьева Офимья

Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Копьева Анна

Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1784

Сын: Копьевъ Степанъ

Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1788

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Копьевъ Тихонъ

Мать ребёнка: Копьева Прасковья Макарова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Прасковья Макарова

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