Гузун Берестенева Анна Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузун Берестенева Анна Фирсовна

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Место рождения

Веденки Самарской губерни

Дата рождения

19.08.1917

Дата смерти

06.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

Сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1917

Отец: Берестенев Хрисанф Филимонов

Мать: Берестенева Устинья Васильевна

Веденки Самарской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузун Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.08.1947

Сын: Берестенев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.08.1950

Дочь: Субботина Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович

Веселое, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
06.10.1996
Ташкент
похоронена на домбрабадском кладбище 166 карта, р-21 место№ 597

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