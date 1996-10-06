Гузун Берестенева Анна Фирсовна
Место рожденияВеденки Самарской губерни
Дата рождения19.08.1917
Дата смерти06.10.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1917
Веденки Самарской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1947
Сын: Берестенев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.08.1950
Дочь: Субботина Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович
Веселое, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
06.10.1996
Ташкент
похоронена на домбрабадском кладбище 166 карта, р-21 место№ 597