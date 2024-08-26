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Молчанова Клавдия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Между 1902 и 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Молчанова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Молчанов Иван Александрович

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Молчанова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Молчанов Василий Александрович

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Молчанов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1902 и 1915
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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