Молчанова Клавдия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиМежду 1902 и 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Молчанова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Молчанов Иван Александрович
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Молчанова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Молчанов Василий Александрович
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Молчанов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Смерть
Между 1902 и 1915