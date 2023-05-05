(Крахинская) Акулина Зотикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крахинская) Акулина Зотикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Крахинский Зот (Изот) Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1833 ст.

Муж: Зиновей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених вдовец, вторым браком
Рождение ребёнка
26.05.1833 ст.

Дочь: Феодосия Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать указана как Ксения Зотова
Смерть
Неизвестно

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