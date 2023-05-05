(Крахинская) Акулина Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Крахинский Зот (Изот) Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1833 ст.
Муж: Зиновей Васильев
жених вдовец, вторым браком
Рождение ребёнка
26.05.1833 ст.
Дочь: Феодосия Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновей Васильев
мать указана как Ксения Зотова
Смерть
Неизвестно