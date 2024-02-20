Делиева Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Делиев Варфоломей Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Валентина Харлампиевна
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1847
Сын: Делиев Агафон Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1853
Сын: Делиев Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1855
Сын: Делиев Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Саввич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно