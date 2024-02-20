Делиев Георгий Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1855
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Делиева Ирина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1877
Сын: Делиев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Делиева Ирина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.12.1878
Сын: Делиев Спиридон Георгиевич
Мать ребёнка: Делиева Ирина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-113,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1878
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /