Делиев Георгий Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Георгий Харлампиевич

Делиев Георгий Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1855

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Делиев Харлампий Саввич

Мать: Делиева Александра Васильева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875

Сын: Делиев Агафон Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Ирина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1877

Сын: Делиев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Ирина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.12.1878

Сын: Делиев Спиридон Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Ирина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-113,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1878
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close