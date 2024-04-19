Тургин Сафон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакушина (Тургина) Фатинья Сафоновна
Мать ребёнка: Тургина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тургина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тургин Константин Сафонович
Мать ребёнка: Тургина ?
Рождение ребёнка
25.01.1921
Дочь: Шароварина (Тургина) Татьяна Сафоновна
Мать ребёнка: Тургина ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тургин Деонисий Сафонович
Мать ребёнка: Тургина ?