Тургин Сафон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургин Сафон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакушина (Тургина) Фатинья Сафоновна

Мать ребёнка: Тургина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тургин Егор Сафонович

Мать ребёнка: Тургина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тургин Константин Сафонович

Мать ребёнка: Тургина ?

Рождение ребёнка
25.01.1921

Дочь: Шароварина (Тургина) Татьяна Сафоновна

Мать ребёнка: Тургина ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тургин Деонисий Сафонович

Мать ребёнка: Тургина ?

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