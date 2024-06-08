Гурина Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.06.1904
Дата смерти18.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
11.10.1926
Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1929
Дочь: Тарасеева Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гурин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
?.08.1940
Дочь: Домахина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1946
Дочь: Зарзова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич
Смерть
18.02.1982