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Гурина Пелагея Михайловна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.06.1904

Дата смерти

18.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904

Отец: Мартынов Михаил Сергеевич

Мать: Мартынова Евдокия Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1922

Муж: Гурин Фёдор Васильевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.10.1926

Сын: Гурин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.07.1929

Дочь: Тарасеева Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Гурин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.08.1940

Дочь: Домахина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.10.1946

Дочь: Зарзова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гурин Фёдор Васильевич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.02.1982
Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

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