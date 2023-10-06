Руденко Андрей -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Руденко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Руденко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко Оксана Андреевна
Мать ребёнка: Руденко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Руденко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Паша
Мать ребёнка: Руденко Мария
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Руденко Полина Андреевна
Мать ребёнка: Руденко Мария
Рождение ребёнка
04.05.1914
Сын: Руденко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Руденко Мария
Красноград, Харківська область
Смерть
Неизвестно