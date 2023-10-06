Руденко Андрей - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Андрей -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Руденко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Лев Андреевич

Мать ребёнка: Руденко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко Оксана Андреевна

Мать ребёнка: Руденко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Руденко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Паша

Мать ребёнка: Руденко Мария

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Руденко Полина Андреевна

Мать ребёнка: Руденко Мария

Рождение ребёнка
04.05.1914

Сын: Руденко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Руденко Мария

Красноград, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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