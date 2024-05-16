Астафьева Аксинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти08.01.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Астафьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Астафьев Василий Петрович
Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Астафьева Матрона Петровна
Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Астафьева Феоктиста Петровна
Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев
Смерть
08.01.1844
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)