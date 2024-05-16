Астафьева Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьева Аксинья Михайловна

Астафьева Аксинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

08.01.1844

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Петр Прокофьев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Астафьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Астафьев Федор Петрович

Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Астафьев Василий Петрович

Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Астафьева Матрона Петровна

Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Астафьева Феоктиста Петровна

Отец ребёнка: Астафьев Петр Прокофьев

Смерть
08.01.1844
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.