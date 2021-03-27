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Вашкова Марина Васильевна

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

1732 г.р.

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Вашков Василий Данилович

Мать: Вашкова Анастасия Фёдоровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Попов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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