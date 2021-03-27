Вашкова Марина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Александрович
Смерть
Неизвестно