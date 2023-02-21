Вашкова Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиОколо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Журавкина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Вашкова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1763