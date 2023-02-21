Вашкова Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Около 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Журавкина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Вашкова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Вашков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Вашков Василий Данилович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашков Василий Данилович

Смерть
Около 1763
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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