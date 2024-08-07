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Тихон Филиппов

Место рождения

Выковка

Дата рождения

1799

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Филипп Михайлов

Мать: Анисия Матвеева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Аким Тихонов

Мать ребёнка: Феодосия

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисия Тихонова

Мать ребёнка: Феодосия

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Трифон Тихонов

Мать ребёнка: Феодосия

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Феодосия

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1838
Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

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