Тихон Филиппов
Место рожденияВыковка
Дата рождения1799
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Филипп Михайлов
Мать: Анисия Матвеева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Аким Тихонов
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисия Тихонова
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трифон Тихонов
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Тихонов
Мать ребёнка: Феодосия
Смерть
1838