Бельтюкова (Ожигова) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1938
Дата смерти10.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1966
Дочь: Ермолаева (Бельтюкова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Бельтюков Алексей Григорьевич
Смерть
10.06.2018
Кунгур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Удугучин, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика