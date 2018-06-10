Бельтюкова (Ожигова) Любовь Андреевна 22.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бельтюкова (Ожигова) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1938

Дата смерти

10.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938

Отец: не указан

Мать: Ожигова Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1966

Дочь: Ермолаева (Бельтюкова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Бельтюков Алексей Григорьевич

Смерть
10.06.2018
Кунгур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Удугучин, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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