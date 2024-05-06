Свищева (Грошикова) Домна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 или 1844
Дата смерти09.02.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1844
Отец: Грошиков Игнат Акакиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1862
Рождение ребёнка
29.06.1864
Дочь: Свищева (Свищева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.05.1865
Сын: Свищев Петр Иванович
Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.11.1867
Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.06.1870
Дочь: Свищева (Свищева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич
Смерть
09.02.1873