Свищева (Грошикова) Домна Игнатьевна 1842 или 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свищева (Грошикова) Домна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 или 1844

Дата смерти

09.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1844

Отец: Грошиков Игнат Акакиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1862

Муж: Свищев Иван Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1864

Дочь: Свищева (Свищева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1865

Сын: Свищев Петр Иванович

Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1867

Сын: Свищев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1870

Дочь: Свищева (Свищева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Свищев Иван Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
09.02.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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