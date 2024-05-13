Бровкина Мария 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Бровкина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бровкин Иван Матвеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1778

Муж: Бровкин Иван Матвеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бровкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Бровкин Иван Матвеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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