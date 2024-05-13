Бровкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Бровкина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бровкин Иван Матвеевич
Бракосочетание
1778
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бровкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Бровкин Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно