Ткаченко (Костырева) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1889
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Михайлович
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Михайлович
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
Неизвестно