Ткаченко (Костырева) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Костырева) Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1885

Муж: Ткаченко Павел Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1889

Сын: Ткаченко Иван Павлович

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Михайлович

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Федор Павлович

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Михайлович

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
Неизвестно
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