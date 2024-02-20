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Ткаченко Павел Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ткаченко Михаил Миронович

Мать: Ткаченко Анастасия Филипповна

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
27.10.1885

Жена: Ткаченко Мария Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1889

Сын: Ткаченко Иван Павлович

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Иосифовна

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Федор Павлович

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Иосифовна

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
Неизвестно
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