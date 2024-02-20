Ткаченко Павел Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
27.10.1885
Жена: Ткаченко Мария Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1889
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Иосифовна
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Иосифовна
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
Неизвестно