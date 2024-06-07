Дунаева (Зуева) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Дунаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Дунаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дунаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Дунаев Иван Александрович
Смерть
1952