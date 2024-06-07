Дунаева (Зуева) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Зуева) Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Дунаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Дунаев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дунаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дунаев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дунаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Дунаев Иван Александрович

Смерть
1952

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