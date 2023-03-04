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Меркушева Анна Хрисановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1812 ст.

Дочь: Евдоки Меркуриевна

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Меркуриевна

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1818 ст.

Сын: Меркушев Тимофей Меркуриевич

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Надежда Меркуриевна

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Меркуриевна

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Меркуриевна

Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Меркурий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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