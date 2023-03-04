Меркушева Анна Хрисановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
23.02.1812 ст.
Дочь: Евдоки Меркуриевна
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Меркуриевна
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
15.01.1818 ст.
Сын: Меркушев Тимофей Меркуриевич
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Надежда Меркуриевна
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Меркуриевна
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Меркуриевна
Отец ребёнка: Меркушев Меркурий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850