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Маюров Семен Иванович

Место рождения

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Маюров Иван Ефимович

Мать: Маюрова Степанида Федоровна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 367об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюрова Фекла Васильевна

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Маюрова) Маремьяна Семеновна

Мать ребёнка: Маюрова Фекла Васильевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Рождение ребёнка
25.08.1840 ст.

Дочь: (Маюрова) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Маюрова Фекла Васильевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Кислянского села Кирилловской церкви за 1840 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 1458, Лист 29об.
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Маюров Никифор Семенович

Мать ребёнка: Маюрова Фекла Васильевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Смерть
Неизвестно

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