Маюров Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Маюров Иван Ефимович
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 367об.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маюрова Фекла Васильевна
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Маюрова) Маремьяна Семеновна
Мать ребёнка: Маюрова Фекла Васильевна
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Рождение ребёнка
25.08.1840 ст.
Дочь: (Маюрова) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Маюрова Фекла Васильевна
Метрическая книга Кислянского села Кирилловской церкви за 1840 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 1458, Лист 29об.
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: Маюрова Фекла Васильевна
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Смерть
Неизвестно