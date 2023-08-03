Малышев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Мария Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Малышев Михей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1916

Сын: Малышев Никифор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Малышев Прокопий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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