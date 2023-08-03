Малышев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Мария Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Малышев Никифор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1923
Сын: Малышев Прокопий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно