Неробеева(Фурсова) (Фурсова) Анна Федоровна
Место рожденияВоронежская область Эртильский район с.Ячейка
Дата рождения06.02.1913
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1913
Воронежская область Эртильский район с.Ячейка
Рождение ребёнка
?.10.1920
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Неробеев Михаил
Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович
Бракосочетание
29.01.1934
Сластёновский сельсовет, Эртильского района
Рождение ребёнка
03.01.1940
Сын: Неробеев Николай
Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович
Воронежская область Эртильский район с.Гороховка
Рождение ребёнка
06.02.1942
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович
Сластёновский сельсовет, Эртильского района
Рождение ребёнка
13.05.1942
Сын: Неробеев Анатолий
Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович
Смерть
1991
Воронежская область Эртильский район с.Щ-Пески
Похороны
Неизвестно
Воронежская область Эртильский район с.Щ-Пески