Неробеева(Фурсова) (Фурсова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неробеева(Фурсова) (Фурсова) Анна Федоровна

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Место рождения

Воронежская область Эртильский район с.Ячейка

Дата рождения

06.02.1913

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1913

Отец: Фурсов Федор Михайлович

Мать: Фурсова Параскева Ивановна

Воронежская область Эртильский район с.Ячейка
Рождение ребёнка
?.10.1920

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Неробеев Михаил

Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович

Бракосочетание
29.01.1934

Муж: Неробеев Тимофей Иванович

Сластёновский сельсовет, Эртильского района
Рождение ребёнка
03.01.1940

Сын: Неробеев Николай

Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович

Воронежская область Эртильский район с.Гороховка
Рождение ребёнка
06.02.1942

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович

Сластёновский сельсовет, Эртильского района
Рождение ребёнка
13.05.1942

Сын: Неробеев Анатолий

Отец ребёнка: Неробеев Тимофей Иванович

Смерть
1991
Воронежская область Эртильский район с.Щ-Пески
Похороны
Неизвестно
Воронежская область Эртильский район с.Щ-Пески
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