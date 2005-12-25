Неробеев Николай
Место рожденияВоронежская область Эртильский район с.Гороховка
Дата рождения03.01.1940
Дата смерти25.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1940
Воронежская область Эртильский район с.Гороховка
Образование
С 01.09.1956 по 13.06.1964
Воронежская область, Анинский район, Щученская средняя школа
Восьмилетнее оразование
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неробеева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неробеева Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
Шафер 3 класса
Смерть
25.12.2005
Скончался дома
Похороны
Неизвестно
Воронежская область Эртильский район с.Щ-Пески