Неробеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеробеев Николай

Неробеев Николай

avatar

Место рождения

Воронежская область Эртильский район с.Гороховка

Дата рождения

03.01.1940

Дата смерти

25.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1940

Отец: Неробеев Тимофей Иванович

Мать: Неробеева(фурсова) Анна Федоровна

Воронежская область Эртильский район с.Гороховка
Образование
С 01.09.1956 по 13.06.1964
Воронежская область, Анинский район, Щученская средняя школа
Восьмилетнее оразование
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неробеева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неробеева Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
Шафер 3 класса
Смерть
25.12.2005
Скончался дома
Похороны
Неизвестно
Воронежская область Эртильский район с.Щ-Пески
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close