Куриленко Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуриленко Ксения Павловна

Куриленко Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Семенович Белокур
Рождение ребёнка
21.03.1883 ст.

Сын: Куриленко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-9?i=359&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.03.1885 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P4-Q?i=280&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Филипп Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
06.05.1887 ст.

Дочь: Куриленко Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.05.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Лукьянович Симоненко
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.

Сын: Куриленко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.06.1891 ст.

Дочь: Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Рудневка, Сумська область
Восприемник
23.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Касьян Ефимович Пархоменко
Восприемник
01.04.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Федоровна Скализубенко
Рождение ребёнка
19.12.1894 ст.

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Рудневка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.04.1897 ст.

Сын: Куриленко Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-5?i=145&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Григорий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close