Куриленко Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.09.1880 ст.
Трофим Семенович Белокур
Рождение ребёнка
21.03.1883 ст.
Сын: Куриленко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-9?i=359&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.03.1885 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P4-Q?i=280&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.10.1885 ст.
Филипп Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
06.05.1887 ст.
Дочь: Куриленко Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
Восприемник
15.05.1888 ст.
Дмитрий Лукьянович Симоненко
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.
Сын: Куриленко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.06.1891 ст.
Дочь: Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
Восприемник
23.02.1892 ст.
Касьян Ефимович Пархоменко
Восприемник
01.04.1892 ст.
Ефимия Федоровна Скализубенко
Рождение ребёнка
19.12.1894 ст.
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1897 ст.
Сын: Куриленко Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-5?i=145&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно