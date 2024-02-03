Зазулин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1981
Сын: Зазулин Александр Александрович
Мать ребёнка: Зазулина (Щепановская) Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
18.07.1982
Дочь: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Зазулина (Щепановская) Ирина Витальевна
Смерть
Неизвестно