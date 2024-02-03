Зазулин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗазулин Александр Владимирович

Зазулин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1981

Сын: Зазулин Александр Александрович

Мать ребёнка: Зазулина (Щепановская) Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
18.07.1982

Дочь: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Зазулина (Щепановская) Ирина Витальевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.