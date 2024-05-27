(Черепанова) Ирина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Ирина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Агапия Андреева

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Кристина Андреева

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Параскева Мл. Андреева

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Параскева Ст Андреева

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Андрей Иоанов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Черепанова) Мавра Андреева

Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов

Смерть
1769

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