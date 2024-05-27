(Черепанова) Ирина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Агапия Андреева
Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Кристина Андреева
Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Параскева Мл. Андреева
Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Параскева Ст Андреева
Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Черепанова) Мавра Андреева
Отец ребёнка: Черепанов Андрей Иоанов
Смерть
1769