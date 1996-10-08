Гирш (Фукалова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1923
Дата смерти08.10.1996
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гирш Виталий Францевич
Рождение ребёнка
09.09.1951
Дочь: Проценко (Гирш) Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Гирш Виталий Францевич
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гирш Виталий Францевич
Смерть
08.10.1996