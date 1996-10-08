Гирш (Фукалова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирш (Фукалова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1923

Дата смерти

08.10.1996

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирш Виталий Францевич

Рождение ребёнка
09.09.1951

Дочь: Проценко (Гирш) Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Гирш Виталий Францевич

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирш Виталий Францевич

Смерть
08.10.1996

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