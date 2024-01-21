Баякина -- Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баякина -- Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

жена колыванскиго мещанина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баякин Василий Васильеич

Рождение ребёнка
23.02.1881

Дочь: Баякина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Баякин Василий Васильеич

запись в МК по Спирино
Смерть
Неизвестно

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