Баякина -- Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
жена колыванскиго мещанина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1881
Дочь: Баякина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Баякин Василий Васильеич
запись в МК по Спирино
Смерть
Неизвестно