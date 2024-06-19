Зубахина (Семыкина) Екатерина Константиновна 06.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубахина (Семыкина) Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1939

Отец: Семыкин Константин Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубахин Василий

Рождение ребёнка
08.07.1960

Дочь: Плясова (Зубахина) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Зубахин Василий

Рождение ребёнка
11.02.1963

Дочь: Воробьева (Зубахина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Зубахин Василий

Рождение ребёнка
16.01.1969

Дочь: Бардина (Зубахин) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Зубахин Василий

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