Зубахина (Семыкина) Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1939
Отец: Семыкин Константин Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубахин Василий
Рождение ребёнка
08.07.1960
Дочь: Плясова (Зубахина) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Зубахин Василий
Рождение ребёнка
11.02.1963
Дочь: Воробьева (Зубахина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Зубахин Василий
Рождение ребёнка
16.01.1969
Дочь: Бардина (Зубахин) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Зубахин Василий