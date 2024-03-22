Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Василий Яковлев

Мать: не указана

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1864 25.05.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Того же уезда и волости деревни Давытцова крестьянина Василья Яковлева сын Иван православного исповедания ... Показать все
Бракосочетание
25.05.1864

Жена: Ирина Константинова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1864 25.05.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Того же уезда и волости деревни Давытцова крестьянина Василья Яковлева сын Иван православного исповедания ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close