Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Василий Яковлев
МК-1864 25.05.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Того же уезда и волости деревни Давытцова крестьянина Василья Яковлева сын Иван православного исповедания ... Показать все
Бракосочетание
25.05.1864
Жена: Ирина Константинова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1864 25.05.1864 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Того же уезда и волости деревни Давытцова крестьянина Василья Яковлева сын Иван православного исповедания ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно