Левашева (Григорьева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Григорьева) Евдокия Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Григорьев Иван Стефанов

Мать: Григорьева Евдокия

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Левашев Яков Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.12.1895

Сын: Левашев Николай Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1897

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.08.1901

Сын: Левашев Алексей Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Левашев Семен Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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