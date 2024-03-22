Левашева (Григорьева) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Григорьев Иван Стефанов
Мать: Григорьева Евдокия
Бракосочетание
26.10.1892
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1893
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
05.12.1895
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
01.07.1897
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
04.08.1901
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
25.04.1908
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Никитин
Смерть
Неизвестно