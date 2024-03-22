Левашев Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Левашев Никита
Бракосочетание
26.10.1892
Жена: Левашева Евдокия Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1893
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.12.1895
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1897
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1901
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1908
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно