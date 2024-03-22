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Левашев Василий Никитин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Левашев Никита

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Левашев Яков Васильев

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.12.1895

Сын: Левашев Николай Васильев

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1897

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.08.1901

Сын: Левашев Алексей Васильев

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Левашев Семен Васильев

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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