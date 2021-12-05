Кончакова (Устюгова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1939
Дата смерти05.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кончаков Анатолий
Рождение ребёнка
28.10.1957
Рождение ребёнка
17.07.1960
Рождение ребёнка
23.06.1970
Смерть
05.12.2021