Кончакова (Устюгова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончакова (Устюгова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1939

Дата смерти

05.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1938 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончаков Анатолий

Рождение ребёнка
28.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончаков Анатолий

Рождение ребёнка
17.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончаков Анатолий

Рождение ребёнка
23.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончаков Анатолий

Смерть
05.12.2021

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