Белокур Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1907 ст.
Дата смерти26.06.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2YD?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
26.06.1907 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2C1?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.06.1907 ст.
на кладбище д. Кровной