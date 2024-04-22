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Белокур Илларион Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.06.1907 ст.

Дата смерти

26.06.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907 ст.

Отец: Белокур Василий Исидорович

Мать: Белокур Александра Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2YD?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
26.06.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2C1?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.06.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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