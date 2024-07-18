Иов Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Иевлев
Мать ребёнка: Александра Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Иовлева
Мать ребёнка: Александра Андреева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Иовлева
Мать ребёнка: Александра Андреева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Прокопий Иовлев
Мать ребёнка: Александра Андреева
Рождение ребёнка
09.01.1848
Сын: Савва Иовлев
Мать ребёнка: Александра Андреева