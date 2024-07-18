Иов Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Иевлев

Мать ребёнка: Александра Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Иовлева

Мать ребёнка: Александра Андреева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Иовлева

Мать ребёнка: Александра Андреева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Прокопий Иовлев

Мать ребёнка: Александра Андреева

Рождение ребёнка
09.01.1848

Сын: Савва Иовлев

Мать ребёнка: Александра Андреева

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