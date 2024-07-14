Мыльченкова (Хорошая) Ульяна Ефимовна Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченкова (Хорошая) Ульяна Ефимовна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
30.05.1824 ст.

Муж: Мыльченков Андрей Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 20 лет, невесте 17 лет. Поручители: Степан Степанов Фесенков, Иван Петров Осмаков, Иван Леонов сын Тихаго, Яков Власов Прудников
Рождение ребёнка
12.11.1833 ст.

Дочь: (Мыльченкова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Мыльченков Андрей Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельные крестьяне Игнат Иванов сын Мыльченков, Ксения Васильева дочь Алейникова
Смерть
Неизвестно

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