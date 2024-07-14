Мыльченкова (Хорошая) Ульяна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1824 ст.
Жениху 20 лет, невесте 17 лет. Поручители: Степан Степанов Фесенков, Иван Петров Осмаков, Иван Леонов сын Тихаго, Яков Власов Прудников
Рождение ребёнка
12.11.1833 ст.
Дочь: (Мыльченкова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Мыльченков Андрей Петрович
восприемники: удельные крестьяне Игнат Иванов сын Мыльченков, Ксения Васильева дочь Алейникова
Смерть
Неизвестно