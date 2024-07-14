Мыльченков Андрей Петрович Около 01.12.1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченков Андрей Петрович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 01.12.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.12.1804 ст.

Отец: Мыльченков Петр Яковлевич

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: подданный черкас Петр Михайлов сын Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 7 лет
Бракосочетание
30.05.1824 ст.

Жена: Мыльченкова (Хорошая) Ульяна Ефимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 20 лет, невесте 17 лет. Поручители: Степан Степанов Фесенков, Иван Петров Осмаков, Иван Леонов сын Тихаго, Яков Власов Прудников
Рождение ребёнка
12.11.1833 ст.

Дочь: (Мыльченкова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Мыльченкова (Хорошая) Ульяна Ефимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельные крестьяне Игнат Иванов сын Мыльченков, Ксения Васильева дочь Алейникова
Смерть
Неизвестно

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