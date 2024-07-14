Мыльченков Андрей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.12.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 01.12.1804 ст.
Отец: Мыльченков Петр Яковлевич
Мать: не указана
восприемники: подданный черкас Петр Михайлов сын Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 7 лет
Бракосочетание
30.05.1824 ст.
Жениху 20 лет, невесте 17 лет. Поручители: Степан Степанов Фесенков, Иван Петров Осмаков, Иван Леонов сын Тихаго, Яков Власов Прудников
Рождение ребёнка
12.11.1833 ст.
Дочь: (Мыльченкова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Мыльченкова (Хорошая) Ульяна Ефимовна
восприемники: удельные крестьяне Игнат Иванов сын Мыльченков, Ксения Васильева дочь Алейникова
Смерть
Неизвестно