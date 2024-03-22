Захаров Евдоким Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Евдоким Трофимович

Захаров Евдоким Трофимович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.04.1817 ст.

Дата смерти

29.01.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1817 ст.

Отец: Захаров Трофим Захарович

Мать: Захарова Фёкла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1836 ст.

Жена: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1838 ст.

Сын: Захаров Моисей Евдокимович

Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1842 ст.

Дочь: Захарова Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1843 ст.

Сын: Захаров Евфимий Евдокимович

Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1844 ст.

Сын: Захаров Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1847 ст.

Дочь: Захарова Иулитта Евдокимовна

Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1849 ст.

Сын: Захаров Фома Евдокимович

Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1852 ст.

Дочь: Захарова Пераскева Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.01.1899 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close