Захаров Евдоким Трофимович
Место рождения
Дата рождения22.04.1817 ст.
Дата смерти29.01.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1817 ст.
Отец: Захаров Трофим Захарович
Мать: Захарова Фёкла Яковлевна
Бракосочетание
02.11.1836 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1838 ст.
Сын: Захаров Моисей Евдокимович
Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
12.01.1842 ст.
Дочь: Захарова Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
26.06.1843 ст.
Сын: Захаров Евфимий Евдокимович
Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
29.09.1844 ст.
Сын: Захаров Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
06.07.1847 ст.
Дочь: Захарова Иулитта Евдокимовна
Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
01.07.1849 ст.
Мать ребёнка: Захарова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
16.10.1852 ст.
Дочь: Захарова Пераскева Евдокимовна
Смерть
29.01.1899 ст.