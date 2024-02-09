Ахмадеева Нагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадеева Нагима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмадеев Гариф

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Ахмадеев Афлят

Отец ребёнка: Ахмадеев Гариф

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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