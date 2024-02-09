Ахмадеева Нагима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмадеев Гариф
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Ахмадеев Афлят
Отец ребёнка: Ахмадеев Гариф
Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно