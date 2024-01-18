Оконешникова (Бармина) Анна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1999
Сын: Оконешникова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Оконешников Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
11.08.2007
Сын: Оконешников Никита Александрович
Отец ребёнка: Оконешников Александр Сергеевич