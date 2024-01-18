Оконешникова (Бармина) Анна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оконешникова (Бармина) Анна Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оконешников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
23.05.1999

Сын: Оконешникова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Оконешников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
11.08.2007

Сын: Оконешников Никита Александрович

Отец ребёнка: Оконешников Александр Сергеевич

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